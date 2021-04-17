عاصي الحلاني يشدو “‏ربي راضيني ونجيني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني دعاءً دينياً بصوته أهداه للجمهور ومحبّيه مع حلول شهر رمضان.

الدعاء يحمل عنوان “‏ربي راضيني ونجيني”، أطلقه الحلاني في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وحقق تفاعلًا من قبل رواد التواصل الاجتماعي.

على صعيد آخر، انتهى عاصي الحلاني مؤخرًا من تصوير كليب أغنية ديو تجمعه مع نجله الوليد الحلاني بعنوان “حبيبي” من كلمات نزار فرنسيس وألحان عادل العراقي، وهي أغنية تمزج بين اللونين البدوي والعراقي ذات طابع موسيقي حديث يحاكي جيل الشباب.

ومن المقرر أن يطرح الفنان اللبناني ألبومه الجديد بالتزامن مع عيد الفطر، والذي يضم الكثير من اللهجات، المصرية واللبنانية والخليجية والعراقية.

وكان عاصي قد تحدث في لقاء تلفزيوني عن توقف نشاطاته الفنية وحفلاته وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، مضيفاً أنه يتطلع إلى الغناء في المملكة العربية السعودية فور انتهاء هذه الجائحة.