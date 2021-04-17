أمل بوشوشة في جلسة مع متابعيها على تويتر بهذا التاريخ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: ضربت النجمة الجزائرية امل بوشوشة موعداً مع مُتابعيها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر للإجابة على أسئلتهم.

في التفاصيل، تُجيب امل بوشوشة على أسئلة مُتابعيها على تويتر تحت هاشتاق askamel مساء الأحد القادم في الثامن عشر من نيسان/ أبريل في تمام الثانية عشر مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

وقالت أمل في منشور عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي: “سأجيب على جميع أسئلتكم من خلال جلسة Q&A عبر حسابي الرسمي على موقع تويتر يمكنكم البدء بتحضير الأسئلة لطرحها على هاشتاغ #AskAmel حصراً مساء الأحد 18 أبريل 10 مساءً بتوقيت الجزائر و12 بتوقيت السعودية، سوريا ولبنان سأنضم إليكم للإجابة.. بإنتظاركم”.

وتتزامن الجلسة مع تألق امل بوشوشة في مسلسل “على صفيح ساخن” الذي يُعرض خلال شهر رمضان الحالي.