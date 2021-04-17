شكرا لقرائتكم خبر عن ضل راجل الحلقة 5 ..إفاقة ابنة ياسر جلال من الغيبوبة وأحمد سعد يغنى عملتى فيا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 5 من مسلسل ضل راجل للنجم ياسر جلال، اعتراف نادين لجلال برؤية شهد – رنا رئيس - يوم الحادث وأخبرته أنها ذهبت لمقابلة شاب وتركت مكان الحفل، لكنها لم تر ذلك الشاب الذى كان بصحبتها.



مسلسل ضل راجل حلقة 3

تفوق شهد من الغيبوبة التى دخلتها بعد الحادث، يسرع ياسر جلال إلى غرفتها يحاول الحديث معها وينادى عليها لكنها لا ترد عليه، تطلب منه الطبيبة نور الخروج من الغرفة، وبعد دقائق تخرج لتخبره أن شهد ابنته تعرضت لصدمة نفسية تمنعها من الحديث، وتحتاج إلى رعاية نفسية.



مسلسل ضل راجل حلقة 3

فى مشهد آخر يحرض مجدى فكرى زوجته – أخت ياسر جلال – على مفاتحته في بيع البيت والحصول على نصيبها من البيت وذلك فى وقت صعب يمر به جلال بأزمة كبيرة بسبب حادثة ابنته.

يحاول خال ياسر جلال معرفة ما حدث فيخبره بأن شاب خدع ابنته ويدور حوار حول ما يمكن فعله بعد ذلك هل يقدم على قتله ويدمر نفسه وأسرته؟ أم يفكر فى حل آخر يحفظ حقوق ابنته دون أن يحطم نفسه وحياة أسرته.

مسلسل ضل راجل حلقة 3

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة، غناء النجم أحمد سعد أغنية تجسد حوارا متخيلا بين أب وابنته لتتماشى مع أحداث المسلسل، تقول كلماتها: "عملتى فيا إيه أنتى وقوتى يا كل شىء.. عملتى فيا إيه مش جرح ده والله ده موت بالبطىء.. ده أنا كنت عايش عشان أنتى جنبى بحميكِ من الدنيا وخبيتك فى قلبى.. دلوقتى مالك ردى عليا ماتسكتيش طب إيه جرالك.. ما تقولى مالك ده أنتى الوحيدة فى الدنيا دى اللى أموت عشانك.. لو تعرفى أنا شفت إيه فى الدنيا دى عشانك أنتى وتيجي منك كسرتى".