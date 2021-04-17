شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 4.. أحمد عز يفك شفرة زميله الراحل ويقترب من أبو أيوب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت أحداث مسلسل "هجمة مرتدة"، من بطولة النجمين أحمد عز وهند صبرى، والذى يذاع على قناة dmc في الساعة 10.45 مساء، بلقطة مثيرة، حيث ذهب أحمد عز "سيف العربى" إلى منزل زميله الشهيد "أسامة" وذلك في مغامرة منه ليتمكن من كشف الشفرة المكتوبة من قبل الراحل، وعلى إثرها قابل الشخص الذى وعد أسامة في الحلقة الثالثة من المسلسل بالمساعدة فى الكشف عن أبو أيوب المصرى مقابل عودته لمصر وبداية جديدة له.



أحمد عز بمسلسل هجمة مرتدة الحلقة 4

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل "هجمة مرتدة" الذى يقوم ببطولته النجمان أحمد عز وهند صبرى، والذى يذاع على شاشة قناة dmc، بدأت بإثارة كبيرة، حيث بدأت من خلال سجن في بغداد وسؤال الضباط الأمريكيين فيه لوالد الشاب الذى فجر نفسه بسوق بغداد نهاية حلقة الأمس واستجوابه.



الحلقة 4 من مسلسل هجمة مرتدة

ثم تطرق الأمر إلى القاهرة وإخبار الضابط رفعت المسيرى "هشام سليم" عما حدث وموت اثنين مصريين مع المخابرات المصرية إثر الانفجار، ووجود أحمد عز "سيف العربى" فى المستشفى.



احمد عز

بعد ذلك انتقلت الأحداث إلى مستشفى الكاظمية في بغداد، الذى يتواجد فيها عز بعد إصابته، وتواصل ممرض مصري معه أخبره عبر شفرة بحديثهما أنه على علاقة بالمخابرات المصرية، ثم يحصل مشهد مؤثر من قبل أحمد عز، الذى أصر على دخول ثلاجة الموتى لرؤية زميليه وبكائه عليهما أثناء مشاهدتهما قبل سفرهما إلى القاهرة ليدفنا ببلدهما.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.