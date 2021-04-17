شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 4.. المخابرات المصرية تصل لإرهابيين مطلوبين مسجونين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الرابعة من مسلسل "هجمة مرتدة" من بطولة النجمين أحمد عز وهند صبرى في الكشف عن خفايا جديدة، وهو المسلسل الذى يذاع على قناة dmc في الساعة 10.45 مساء، حيث رصدت الوصول لمعلومات في غاية الأهمية من قبل أحمد عز "سيف العربى" بعد تمكنه من الحصول على صور من أحد السجون الأمريكية بالعراق وأرسلها لجهاز المخابرات فى القاهرة.



المسجونون

ورصدت الصور محمد زغلول عبد المحسن من كفر الشيخ والذى سافر إلى أفغانستان وظهر في العراق باسم أبو طلحة الكنانى، أما الثانى فيحمل اسم أبو عمر المهاجر سعودى الجنسية، وأهمية الشخصين تعود لاهتمام السلطات المصرية والسعودية بالوصول لهما بأى طريقة، ورغم ذلك لم يتم إخبارهم بتواجدهما.



هشام سليم

وكانت الحلقة تطورت أحداثها بالنسبة لـ هند صبرى أيضاً "دينا"، وذلك بعدما أخبرت ضابط المخابرات المصرية الذى يلعب يوره نور محمود برغبة جبران مديرها في العمل معرفة الشباب الذى يتردد على المركز الإسلامي، وهو الأمر التي رفضت الانصياع له حتى لا يشك بأمرها، ورفضت لأنه ليس من صميم عملها.



احمد عز بمسلسل هجمة مرتدة 4

ثم وصل الأمر بعد ذلك إلى استرجاع هند صبرى ذكرياتها مع الفنان أحمد عز، حيث تم الكشف للمرة الأولى عن علاقتهما الرومانسية معاً في القدم، وذلك بعدما سألت نور محمود عن أخبار المصريين المتواجدين في العراق، وعما إذا كان أصيب أحدهم ليخبرها بضرورة عدم التفكير في أي شيء سوى مهمتها قائلاً: "احنا تعبنا كتير على ما نزرعك هنا، مش عايزين أي حاجة تبوظ اللى بنعمله".

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.