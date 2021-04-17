شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 4.. خلاف بين هشام سليم ونضال الشافعى بسبب أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والذى يذاع على قناة dmc في الساعة 10.45 مساء تطوراً كبيراً على صعيد الأحداث، وذلك بعدما شهدت خلافا وانقساما فى الرأى فى القاهرة ما بين الضابط أكرم "نضال الشافعى" وقائده رفعت المسيرى "هشام سليم"، وذلك بسبب إصرار أحمد عز "سيف العربى" على كشف شخصية أبو أيوب المصرى الذى تولى قيادة تنظيم القاعدة فى العراق.



هشام سليم

ورأى نضال الشافعى أن ثقة سيف العربى فى نفسه وإحساسه بأنه يحقق إنجازا عظيما قد تهد المعبد بأكمله وتسبب مشاكل، فى حين رأى هشام سليم أن عليهم دعم سيف فى مهمته، خاصة أنهم تفصلهم خطوة على معرفة من هو أبو أيوب المصرى.



نضال الشافعى

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل "هجمة مرتدة" الذى يقوم ببطولته النجمان أحمد عز وهند صبرى، والذى يذاع على شاشة قناة dmc، بدأت بإثارة كبيرة خلال أحداثها، حيث بدأت من خلال سجن في بغداد وسؤال الضباط الأمريكيين فيه لوالد الشاب الذى فجر نفسه بسوق بغداد نهاية حلقة الأمس واستجوابه.



احمد عز ضمن احداث المسلسل

ثم تطرق الأمر إلى القاهرة وإخبار الضابط رفعت المسيرى "هشام سليم" عما حدث وموت اثنين مصريين مع المخابرات المصرية إثر الانفجار، ووجود أحمد عز "سيف العربى" فى المستشفى.

بعد ذلك انتقلت الأحداث إلى مستشفى الكاظمية في بغداد، الذى يتواجد فيها عز بعد إصابته، وتواصل ممرض مصري معه أخبره عبر شفرة بحديثهما أنه على علاقة بالمخابرات المصرية، ثم يحصل مشهد مؤثر من قبل أحمد عز، الذى أصر على دخول ثلاجة الموتى لرؤية زميليه وبكائه عليهما أثناء مشاهدتهما قبل سفرهما إلى القاهرة ليدفنا ببلدهما.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.