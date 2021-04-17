شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 4 .. باسل الخياط يطلق يسرا بعدما كشفت أروى جودة حقيقة علاقتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات جديدة شهدتها الحلقة الـ4 من مسلسل "حرب أهلية" المذاع على قناة cbc طوال شهر رمضان، واكتشفت أروى جودة حقيقة علاقة باسل الخياط بيسرا - مريم، وخداعه لها بعد عودتها من شهر العسل بعد زواجه منها، وإنها زوجته وليسوا أصدقاء مقربين فقط.

وتوالت الأحداث بذهاب باسل الخياط - يوسف، لمنزل يسرا - مريم بعد عودته مباشرة من شهر العسل وفاجئتهم أروي جودة - فريدة، بالحضور وإبلاغهم بمعرفة حقيقة زواجهم من خلال رسالة وصلتها عبر هاتفها، وحينما واجههته خيرته أن يطلقها أو يطلق مريم - يسرا، وقرر باسل الخياط يوسف أن يطلق مريم - يسرا، وتدخل الأخيرة فى حالة انهيار.

ومازالت تمارا - جميلة عوض تهدد صديقتها نانسي، بنشر الفيديو التى صورته لها وهى تغيير ملابسها، إذا حاولت الإتصال بها مرة أخرى بعد ما تسبب فى انفصالها عن خطيبها وأغلقت الهاتف فى وجهها.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعى وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات cbc، حيث يعرض المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة cbc دراما.

حرب أهلية الحلقة 4

حرب أهلية الحلقة 4

حرب أهلية الحلقة 4

حرب أهلية الحلقة 4

حرب أهلية الحلقة 4

حرب أهلية الحلقة 4