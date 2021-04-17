شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 4 .. هند صبرى تسترجع ذكرياتها مع أحمد عز بمشاهد رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الرابعة من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والذى يذاع على قناة dmc في الساعة 10.45 مساء في إثارتها المعتادة، خاصة بعد حالة التفجير التي انتهت بها الحلقة الماضية ودخول أحمد عز المستشفى على إثرها.



أحمد عز مع هند صبرى

تطورت الحلقة بالنسبة لـ هند صبرى أيضاً "دينا"، وذلك بعدما أخبرت ضابط المخابرات المصرية الذى يلعب دوره نور محمود برغبة جبران مديرها في العمل معرفة الشباب الذى يتردد على المركز الإسلامي، وهو الأمر التي رفضت الانصياع له حتى لا يشك بأمرها، ورفضت لأنه ليس من صميم عملها.

ثم وصل الأمر بعد ذلك إلى استرجاع هند صبرى ذكرياتها مع الفنان أحمد عز، حيث تم الكشف للمرة الأولى عن علاقتهما الرومانسية معاً في القدم، وذلك بعدما سألت نور محمود عن أخبار المصريين المتواجديين في العراق، وعما إذا كان أصيب أحدهما ليخبرها بضرورة عدم التفكير في أي شيء سوى مهمتها قائلاً : "احنا تعبنا كتير على ما نزرعك هنا، مش عايزين أي حاجة تبوظ اللى بنعمله".



هند صبرى ونور محمود

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.