"ارتاحي يامه حبيبك بقى كويس".. فريدة سيف النصر تعلن شفاء شقيقها من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر شفاء شقيقها من فيروس كورونا (كوفيد- ١٩)، من خلال حسابها بموقع "فيس بوك".

وكتبت "فريدة": "الحمد لله والشكر لله قلت لازم أفرحكم معايا ربنا كريم، ببكي فرح وشكر ووحشة للغالية اللي كانت قلقانة عليه اطمني يامه حبيبك بقى كويس بدر الدين جلال سيف النصر".

أضافت: "يا بركة دعائكم الكثير في الغيب ينولكم منه كلخير، عقبال ما اطمأن على أختي يارب ومانشوفها تاني وأنتم كمان، خدت أغلى ما عندنا يارب دعواتكم".

وتوفيت والدة الفنانة فريدة سيف النصر، بعد صراع مع فيروس كورونا، داخل أحد المستشفيات.

وفى سياق آخر تشارك الفنانة فريدة سيف النصر في مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدي الوزير، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

