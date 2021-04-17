وفاة بطلة أفلام "هاري بوتر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثل داميان لويس زوج الممثلة البريطانية هيلين مكروري، الجمعة، إنها توفيت بالسرطان عن 52 عاماً.

وقال لويس: "أعلن وكلي حزن أنه بعد معركة بطولية مع السرطان فإن المرأة الجميلة الرائعة هيلين مكروري توفيت بسلام في المنزل وسط فيض من الحب من أصدقائها وعائلتها".



وكان الاثنان تزوجا في عام 2007 وأنجبنا طفلين.

واشتهرت مكروري بتأدية أدوار عن شخصيات قوية في المسرح والسينما.

وقوبل نبأ وفاتها بفيض من الرثاء من مؤلفين وممثلين منها جيه.كيه رولينج مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" التي شاركت الممثلة الراحلة في أفلامها.