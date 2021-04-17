شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يتصدر تريند تويتر لليوم الثانى على التوالى بـ"ضل راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال النجم ياسر جلال، يتصدر تريند تويتر ومحركات البحث "جوجل"، لليوم الثانى على التوالى، بمسلسه "ضل راجل" الذى يخوض به الماراثون الرمضانى الجارى، إذ تصدر التريند أمس الخميس بهشتاجين مختلفين، واليوم وقبل عرض الحلقة الخامسة ما زال اسمه فى صدارة التريندات.

ويعيش النجم ياسر، جلال فرحة كبيرة بعد نجاح الحلقات الأولى من مسلسل "ضل راجل" وتصدره التريند، وبمجرد علمه بتصدره التريند، أمس الخميس، سجد على الأرض شكرا لله في موقع تصوير المسلسل، مهنئا فريق العمل بالكامل الذين شاركوه نجاح العمل.

ويظهر ياسر جلال، في فيديو خاص باليوم السابع من داخل موقع التصوير، ساجدا على الأرض شكرًا لله، قائلا: "ربنا يوطى نفوسنا" ويسرع إليه المخرج أحمد صالح مهنئا إياه، ويوجه له جلال الشكر قائلا: "تسلم إيدك" كما وجه التحية لكل الموجودين في اللوكيشن.

وكان النجم ياسر جلال قد تصدر تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، بهشتاجين مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله "ضل راجل" والآخر يحمل اسمه "ياسر جلال"، وذلك بعد أن لاقت الثلاث حلقات التى تم عرضها حتى الآن صدى واسعا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.