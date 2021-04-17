شكرا لقرائتكم خبر عن اللى مالوش كبير الحلقة 4 .. أحمد العوضى يحاول قتل ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل اللى مالوش كبير بذهاب "غزل" ياسمين عبد العزيز إلى "سيف الخديوى" أحمد العوضى، ومطالبته بقتل زوجها "عابد تيمور" خالد الصاوى، وتعرض عليه مبلغا كبيرا من أجل التنفيذ لكنه يبلغها أن يأخذ وقتا من أجل التفكير، كما يبلغها أن موبايلها مخترق ويطالبها بتبديله، وأنه سوف يتوصل معها برقم آخر بعد التفكير.

وتخرج "غزل" من عند "الخديوى" في قمة غضبها وتركب سيارتها، وهي في الطريق يتصل بها "الخديوى"، ويقول لها: "أنا عايز أعرف مين جوزك اللي انتي عايزة تقتليه"، لترد عليه "غزل" أنه عندما يوافق على قتله سوف تبلغه بالاسم، وعن حديث "غزل" كان يتجسس عليها زوجها عابد وسمع اتفاقها مع سيف الخديوى على قتله.

وخلال الأحداث يراقب "رفعت"، خالد سرحان "قدرية "دينا فؤاد" زوجه الخديوى وعند عودتها للمنزل يطلع وراءها ويبلغها أنه ما زال يحبها منذ 20 عاما بالرغم من زوجها من الخديوى لترد عليه: "الخديوى لو عرف هيقتلك أنا متجوزه وبحبه" وبعد ذلك يأتي الخديوى ويقول لقدرية هو كان في حد هنا لتقول له: "لا مفيش حد" وخلال حديثهما تجد غزل تكلم الخديوى لتغضب وتطلب منه معرفة مين هي الغزل.

وفى مشهد رومانسى غير متوقع يطلب عابد - خالد الصاوى من زوجته "غزل" ياسمين عبد العزيز، أن تسامحه ويصالحها بعد ضربها أكثر من مرة وأنه اشترى لها فيلا في العين السخنة وكتب الفيلا باسمها، وأنهما سوف يسافران من أجل أن تتفرج على فيلتها الجديدة، وبعد سفرهما يذهب عابد لشراء الأكل ولم يرد مكالمات غزل لتتفاجأ بدخول شخص ملثم يحمل سكينة يريد أن يقتلها والمفاجأة أن الخديوى الشخص الملثم.



مسلسل اللى ملوش كبير الحلقة 4

مسلسل اللى ملوش كبير الحلقة 4

مسلسل اللى ملوش كبير الحلقة 4

مسلسل اللى ملوش كبير يعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحاً و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.