شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 4.. زكريا ومبروك يغادران رابعة والداخلية تعلن فض الاعتصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 2" بالمشهد داخل اعتصام رابعة، وزحام وصوت عالٍ بسبب القبص على ضابط وسط المعتصمين، وبعد سماع زكريا "كريم عبد العزيز" ومحمد مبروك "إياد نصار" ذلك حاولا إيهام المعتصمين أنهما أمسكا بشخص دخليل على الاعتصام حتى يأخذونه ويغادرون معه الاعتصام.

ينجح الاثنان فى مغادرة الاعتصام بمساعدة أحد الأشخاص، بينما تظهر مظاهرات تهتف لمؤسس الجماعة حسن البنا، وفى نفس الوقت هناك عمليات بناء داخل ميدان رابعة، الذى تحول وكأنه مكان كبير يعيش فيه المعتصمون ويأكلون ويشربون وينامون، كما يتم تزويده بكل حاجات الطعام والشراب وما يلزم للمعيشة، وتظهر كمية من السلاح تدخل الاعتصام بتابوت موتى.

تعلن وزارة الداخلية استعدادها للتعامل مع اعتصامى رابعة والنهضة وطلبها من المعتصمين فض هذه الاعتصامات، لأنها أصبحت تهدد حياة المواطنين، وبالفعل يبدأ بعض المعتصمين في المغادرة، والبعض الآخر يظل في المكان ويرغبون في العنف والمواجهة بالقوة وجعل الدم هو الحل ويعملون على الحشد.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



كريم عبد العزيز واياد نصار



مسلسل الاختيار 2