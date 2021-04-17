شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تتصدر ترند تويتر فى مصر بعد تألقها فى مسلسل "اللى مالوش كبير".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة دينا فؤاد، اليوم الجمعة، تريند رقم 1 على موقع "تويتر" فى مصر، عبر هاشتاج "#دينا فؤاد"، تزامناً مع عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "اللى مالوش كبير"، حيث تألقت دينا فى دور "قدرية" زوجة "سيف الخديوى" يجسده أحمد العوضى، وبرعت فى تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار، إذ ظهرت دينا فى أفضل حالتها الفنية، وتألقت بشكل كبير فى مشاهد الحلقة الرابعة التى جمعتها بالخديوى والفنان أحمد صادق، وكذلك المشاهد التى جمعتها بالفنان خالد سرحان، حيث دار حوار فيما بينهما اتضح من خلاله أنهما كانا على قصة حب قبل زواجها من "سيف الخديوى" أحمد العوضى، ونجحت دينا فى تجسيد المعنى المراد وصوله، ما يؤكد على قدرة تقمصها لشخصية "قدرية" وامساكها بمفرداتها جيدا.

وحصدت دينا فؤاد إشادات رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وعبر جمهور السوشيال ميديا ورواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عبر الهاشتاج عن إعجابهم بأداء دينا فؤاد وتميزها فى أداء شخصية "قدرية" وخفة ظلها فى الأداء، مؤكدين أنها تملك موهبة تمكنها من تجسيد كافة الأدوار، وقال بعض رواد تويتر: "دينا فؤاد بتمثل بخفة ودلع وبتثبت لنا انها ممثلة خطيرة""، وقال آخر :"دينا فنانة مختلفة تعشق التجديد فى كل شخصية"، وفى تعليق آخر :"دينا فؤاد فى حتة تانية بتخطف العين بمجرد ما بتظهر".

واستطاعت دينا فؤاد أن تلفت الأنظار اليها من أول مشهد فى المسلسل بسبب أدائها المميز، والمختلف، وطريقة تعبيراتها، التى أعجبت قطاع كبير من المشاهدين، خصوصا وأنها تراهن على نجاح الشخصية التى تقدمها بشكل جذاب ومختلف سواء على مستوى الأداء أو "اللوك"، حيث تتمرد دينا فى مسلسل "اللى مالوش كبير" على جميع الشخصيات التى قدمتها، وتظهر فى صورة فتاة بنت بلد تتميز بـ "الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد الجدعات"، وتواجه منعطفات درامية فى حياتها، حيث تحمل شخصية "قدرية" الكثير من التفاصيل داخل الأحداث.

ونالت النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز، إشادات واسعة على تقديم شخصية "غزل" فى المسلسل بحرفية كبيرة، حيث قدمت أداءا مدهشا منذ عرض الحلقة الأولى، بإتزان وتمكن بعيدا عن المبالغة، وبرعت فى الامساك بمفردات الشخصية الصعبة والمركبة، والتى يبدو أنها من أصعب الشخصيات التى قدمتها النجمة ياسمين عبد العزيز فى مشوارها، خصوصا فى المشاهد التى جمعتها بالنجم خالد الصاوى والذى يجسد دور زوجها فى العمل، حيث باتت هذه المشاهد حديث مواقع التواصل الاجتماعى، كما أبدع النجم أحمد العوضى فى شخصية "سيف الخديوى"، وانتشرت صورته على "التكاتك" و"سيارات النقل" مصحوبة بجملته الشهيرة فى المسلسل "على الله حكايتك"، ليثبت نجاح الشخصية من أول مشهد، وأيضا تألق النجم الكبير خالد الصاوى فى شخصية "عابد تيمور" والتى يجسدها بعبقرية شديدة رغم أنها تحمل الكثير من التعقيدات ومن خلالها أثبت الصاوى أنه "غول تمثيل".

واستطاع المخرج مصطفى فكرى أن يغزل خيوط المسلسل ببراعة ويقدم سيمفونية درامية متماسكة التفاصيل، إضافة الى كادراته المميزة التى خطفت الأنظار، حيث يتمتع المخرج برؤية فنية حقيقية نجح من خلالها فى توصيل رسائل المسلسل، إضافة الى النص المميز الذى صاغه ببراعة السيناريست والفنان عمرو محمود يس، وأيضا مدير التصوير أحمد زيتون الذى قدم صورة بصرية أبهرت المشاهدين.

ويشارك فى بطولة مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومدير تصوير أحمد زيتون.