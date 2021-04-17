شكرا لقرائتكم خبر عن "ضد الكسر" الحلقة 4.. لغز جديد يجمع بين نيللى كريم ومصطفى درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال اللغز مستمرا حول محاولة قتل "سلمى" نيللى كريم فى أحداث الحلقة 4 من مسلسل "ضد الكسر" الذى يذاع على قناة cbc طوال أيام شهر رمضان، واستمرار دخولها فى غيبوبة بسبب إصابتها بنزيف فى المخ بعد الحادث، وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة القاتل الحقيقى، والشكوك حول محمد فراج - كريم الذى يجسد دور زوج نيللى كريم - سلمى مستمرة، والبحث عن دليل قاطع للقبض عليه.

وشهدت الحلقة بمعرفة لقاء الخميسى - نادين بخيانة محمد فراج - كريم، لسلمى - نيللى كريم، وطلبت منه أن يوقف هذه المهزلة وهددته بأنها ستقول لصديقتها سلمى، أو تلفت انتباهها لكى تركز معه وتكتشف خيانته وقاطعها كريم - محمد فراج وأنكر خيانته لها مؤكداً أنه يحب زوجته ولن يجرحها.

وفى مشهد فلاش باك، جمع بين سلمى - نيللى كريم وصلاح - مصطفى درويش وهى تعطيه أموالا تبين أن هناك لغزا جديدا يجمع بينهما وتم الكشف عن أن نيللى كريم - سلمى لديها ابن منه، وهددها بأنه سيفضحها أما زوجها ولن يتركها طوال حياتها.

تدور أحداث مسلسل "ضد الكسر" فى إطار العلاقات الاجتماعية، حيث تعانى "سلمى" - نيللى كريم من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، وتنشأ بينهما الخلافات والمشكلات بشكل دائم.

يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.