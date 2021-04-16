بسبب فانوس رمضان.. ياسمين عبد العزيز تحرج أحمد العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: مازحت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز زوجها الفنان أحمد العوضي، متسائلة عن فانوس رمضان الذي لم يشتره لها في أول سنة زواج.

في البداية نشر العوضي عبر “فيسبوك” صورة هزلية “كوميكس” من أحداث مسلسله “اللي ملوش كبير” الذي ينافس به في دراما رمضان 2021، مع زوجته ياسمين عبد العزيز. وظهر العوضي في الصورةـ التي تسخر من نسيان أحد الأشخاص شراء فانوس لخطيبته، كأنه البنت التي لم تحصل على الفانوس وتتحدث مع خطيبها بعنف، قائلة: “بقولك إيه يا مستر إيجيبت أين الفانوس”.

ولم يكن يعلم العوضي أنه سوف يضع نفسه في موقف محرج بسبب هذه الصورة، بعدما علقت زوجته ياسمين، عليها، قائلة: “أين فانوسي يا مستر”، ليرد عليها بتعبيرات وجه صادمة من سؤالها.

ويشارك الثنائي العوضي وعبد العزيز في بطولة مسلسل “اللي ملوش كبير”، مع خالد الصاوي، وإيمان السيد، ودنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، وعايدة رياض، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وأثار المسلسل جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا بعد طرح أولى حلقاته بسبب تعرض ياسمين عبد العزيز للضرب والإهانة من زوجها، حيث واجه اتهاماً بالتحريض على العنف ضد المرأة، مما دفع المؤلف عمرو محمود ياسين للرد على هذه الاتهامات.

وقال عمرو عبر “فيسبوك”: “من ضمن القضايا التي يتناولها مسلسل اللي مالوش كبير، مسألة العنف ضد المرأة وأثره النفسي الخطير عليها.. فاستغرب

يتحرك البعض مهاجما المسلسل، بأنه يحرض على العنف ضد المرأة رغم إنه أصلا المسلسل يستنكر هذه المسألة!”.

وأضاف: “أمر طبيعي إننا نعرض بعض اللقطات لهذا الأمر، ولكن في إطار شجبه واستنكاره، ليس في إطار تشجيعه!!، ثم إن الدراما بالأساس تبني على فرضية وجود صراع ما.. صراع لابد أن يكون أحد طرفيه على الأقل على خطأ، (لو هيبقى عندي 2 ملايكة طيب الخلاف بينهم هيبقى على إيه؟؟)”، موضحاً: “أعتقد أن هناك فهماً خاطئاً لدور الفن، وفهم خاطئ لماهية الدراما أصلا”.