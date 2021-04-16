“في نفس المكان”.. تامر حسني يطرح أولى رباعيات “نسل الأغراب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني أولى رباعيات مسلسل “نسل الأغراب” بعنوان “في نفس المكان” عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “في نفس المكان” هي باللهجة الصعيدية، ومن كلمات وألحان هيثم نبيل نجاحًا كبيرًا، بعد ساعات قليلة من إصدارها، وتصدّرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في مصر.

من جانبه نشر تامر حسني عبر صفحته بموقع “فيسبوك” فيديو للأغنية وعلق قائلاً: “(فى نفس المكان) الرباعية الأولى من نسل الأغراب، غناء تامر حسني كلمات وألحان هيثم نبيل رؤيه فنيه تامر حسني”.

وجاء طرح أولى رباعيات “نسل الأغراب” بالتزامن مع تحقيق شارة المسلسل بصوت تامر حسني، أكثر من 7 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”. وشارة المسلسل ومن كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع موسيقى فهد.

نفيد بالذكر أن مسلسل “نسل الأغراب” تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.