آخر تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت منى المغربي عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان المصري خالد النبوي بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت المغربي عن تعافي النبوي وخروجه من المستشفى عبر حسابها على "فيسبوك" قائلة: "الحمد لله خالد خرج من المستشفى".



وقبل أيام كتب النبوي عبر حسابه في "تويتر": "الحمد لله في آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير، مرض كورونا خطير، ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية كلها".

ونال خالد النبوي إشادة كبيرة قبل أيام من إصابته بفيروس كورونا بعد ظهوره في الفيلم الوثائقي "تعالوا مصر"، الذي عرض في موكب نقل المومياوات الملكية.

