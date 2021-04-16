شكرا لقرائتكم خبر عن "وكل ما نفترق" الحلقة 4.. فلاش باك يكشف زواج ريهام حجاج من العمدة عمرو عبدالجليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، والتي تحمل عنوان "الفراق الرابع.. فى البدء كانت طماطة"، بمحاولة – جوهرى - محمد شرنوبى اقتحام البيت الذى وجد به عددا من الأطفال أثناء توصيله "أوردر ديلفرى". كما بدأت النيابة التحقيق مع أحمد فهمى وأيتن عامر فى واقعة هروب – نور – ريهام حجاج من المستشفى بعد ظهور الأخيرة في كاميرات المراقبة، وتخفيها فى زى طبيبة منتدبة من وزارة الداخلية.





تحاول "قمر" الوصول إلى "نجمة" رحاب الجمل، وتنجح بالفعل في الوصول إليها بعد سفرها لصعيد مصر، وذلك فى محاولة منها للوصول إلى ابنتها المخطوفة فريدة، وتسألها عن شخص يدعى هارون الجبالى وتطلب مساعدتها للوصول إليه.

يطوف الأطفال أنحاء البلدة منادين: "مأمونة رجعت"، ويظهر الفنان أحمد صيام فى أول ظهور له ويبدو عليه علامات القلق بعد سماع خبر عودة مأمونة.

ينتشر الفيديو المفبرك لقتل الطفلة فريدة على السوشيال ميديا، ويشاهده أبوها أحمد فهمى فينهار باكيًا، في مخطط من أخته أيتن عامر، لكن الأخيرة تخبره بأن الفيديو مفبرك من أجل التوصل لأمها – قمر – ريهام حجاج فتلك هي الطريقة الوحيدة للوصول إليها.

يصل رجال الشرطة إلى منزل – نعمت – سلوى خطاب ويسألون عن مكان – جوهرى – محمد شرنوبى، وفى نفس الوقت يخرج عليه أحد الرجال ويضربه من الخلف أثناء محاولته اقتحام البيت الذى وجد فيه أطفال يشتبه في كونهم مخطوفين.

تستعيد ريهام حجاج مشهدًا على طريقة "الفلاش باك" تتذكر فيه يوم ولادة طفلها حمزة على يد – نجمة – رحاب الجمل، ويظهر في المشهد عمرو عبد الجليل في أول ظهور له ، ويؤدى دور العمدة الذى يطلق النيران في السماء احتفالا بقدوم المولود ويوزع الذبائح على أهل القرية، في الوقت الذى تظهر فيه زينب – الشخصية الثانية التي تجسدها ريهام حجاج – وتبارك لأختها على المولود الجديد وتوصيها أن تحرص على نفسها وحياتها.

وخلال مشاهد الفلاش باك، شهدت الحلقة الظهور الأول للفنانة رانيا يوسف التي تلعب دور -الست وردة – زوجة علوان وفى أول لقاء بينها وبين ريهام حجاج تبارك لها على المولود الجديد حمزة، وفى نفس الوقت يخطط زوجات العمدة عمرو عبد الجليل للتخلص من المولود، ويتفقان على ذلك من – نجمة – رحاب الجمل.

وتكشف الأحداث متاجرة العمدة عمرو عبد الجليل في الممنوعات وذلك في حديثه مع كبار البلد أثناء تهنئته بالمولود الجديد، وخلال الاحتفال ليلا يظهر في أحداث الفلاش باك – جوهرى – ويبدو أن خيوط الأحداث بدأت تتشابك شيئا فشيئا فلنكتشف كل حلقة لغزًا جديدًا.