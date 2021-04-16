شكرا لقرائتكم خبر عن تحية لشهداء الوطن.. "هجمة مرتدة" يعيد للأذهان القصص البطولية للمخابرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بآلاف التغريدات، تصدر هاشتاج "تحية لشهداء الوطن" موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على خلفية تفاعل المشاهدين مع الحلقة الرابعة من مسلسل هجمة مرتدة للنجم أحمد عز والنجمة هند صبرى.

وأجمع المتابعون على منصات السوشيال ميديا، أن مسلسل "هجمة مرتدة"، أعاد للأذهان القصص البطولية للمخابرات المصرية، ضاربين المثل بمسلسلات قدمت سابقا أظهرت بطولات الجهاز ودوره فى حرب أكتوبر المجيدة والانتصار على أسطورة إسرائيل الوهمية والجيش الذى لا يقهر، مثل مسلسلات رأفت الهجان ودموع فى عيون وقحة والعميل 1001 وغيرها من الأعمال الفنية التى جسدت هذه البطولات للجهاز المخابراتى.

ويواصل مسلسل "هجمة مرتدة"، كشف العديد من الحقائق والأسرار عن صقور المخابرات التى لا تنام ودورها الكبير فى حماية أمن البلد وسلامة مواطنيها من براثن الأشرار والجاسوسية ومؤامرات أعداءه سواء من الداخل أو الخارج، وما زال أيضا حديث منصات التواصل الاجتماعى، سواء من ناحية المحتوى وتقديم قصص حقيقية أو من ناحية التصوير والكادرات الفنية وأيضا البوستر الدعائى للمسلسل.

وأصبح مسلسل هجمة مرتدة، بعد عرض الحلقة الرابعة من المسلسل، ولم تمض سوى دقائق معدودة من العرض حتى أصبح حديث السوشيال ميديا وتصدر ترند تويتر بهاشتاج #تحية لشهداء الوطن.

وبآلاف التغريدات، عبر فيه المغردون عن انبهارهم بالمسلسل، حيث قال عمرو جمال: "مسلسل هجمة مرتدة بيعرفنى يعنى إيه صقور لا تنام بصحيح، فخور بيكى يا بلد"، وقال عبد الله الشمرى: "مسلسل هجمة مرتدة ولا غلطة لحد الآن، كل شيء يثبت بأنه عمل عظيم ولحد الآن التسلسل بالأحداث مميز، أحمد عز كالعادة الاسم الأكبر والأبرز حاليا".

فيما أشاد إيهاب بالمسلسل، قائلا: "مسلسل فاخر من العيار الثقيل، وإضافة قوية لقوة مصر الناعمة"، وكتب آخر: "الأغنية بتاعت المسلسل عظمة فوق عظمة المسلسل نفسه"، وغرد آخر عن رأيه: "الأعمال الوطنيّة السنة دى معمولة بدقّة عظيمة، مجهود وتعب وشغل مستمر لسنين كتير".

وتحدى كبير يخوضه الفنان أحمد عز مع تجسيد شخصية "سيف العربى" بأحداث مسلسل "هجمة مرتدة" أثبت منذ اللحظة الأولى لظهوره ضمن أحداث العمل أنه سيترك بصمة كبيرة تضاف لرصيده المليء بأعمال وأدوار مميزة بفضل ما يتمتع به من موهبة كبيرة، مستغلاً كل أدواته فى تجسيد الدور كلما ظهر على الشاشة، سواء بما يمتاز به من خفة الدم حينما تسمح له المشاهد، أو تقديم الدراما كما يجب أن تكون حينما يستلزم الأمر مع مشاهد عديدة تحتاج لممثل من العيار الثقيل ليتمكن من تقديم المعادلة الصعبة، مع دور حافل بالعديد من التحديات فى المشهد الواحد.