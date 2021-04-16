شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 4.. محمد ممدوح يستغل النحل فى قتل من قام بهدم "المنحل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "لعبة نيوتن"، الذى يعرض على قناة Dmc، تعرض "شامبا" أسامة الهادى للضرب المبرح ودخل المستشفى على إثرها، وذهب "حازم" محمد ممدوح له لمعرفة ماذا حدث فأخبره بأن رجال "بدر" سيد رجب قاموا بهدم مشروع المنحل وفى محاولة التصدى لهم قاموا بضربه.

ذهب "حازم" محمد ممدوح إلى مكان المنحل مسرعا، ووجده مشتعلا بالنيران وعند دخول الغرفة المتواجدة بجوار المنحل وجد الرجل الذى يعمل مع "بدر" سيد رجب جالسا، والذى حاول استفزاز "حازم" بأخذ صورة زوجته "هنا" منى زكى، ولكنه لم يستطع أن يفعل له شيئا خاصة أنه يحمل سلاحا ناريا.

واستمر الرجل الذى يعمل مع "بدر" في استفزاز "حازم" ببعض الجمل والمتعلقة بزوجته، فقام "حازم" بالانتقام منه وإلقاء غذاء النحل على وجهه، وهو الأمر الذى جعل النحل يتكاثر على وجهه حتى قتله، دون معرفة ماذا سيحدث بعد ذلك، وهو ما ستكشفه الحلقة المقبلة.

تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 4



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 4



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 4



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 4