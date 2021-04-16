شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 4 .. عساف الغريب يكشف عن خزنة مليئة بالمال مدفونة بالسرايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات الأحداث فى الحلقة الرابعة من مسلسل نسل الأغراب على قناة ON، بصدمة عساف "أحمد السقا" لعدم عثوره على "شامية" والدة غفران "أمير كرارة" بعد وفاة الشخص الذى مكلف برعايتها وعدم معرفة والدته "لبنى ونس" أى شىء عن هذه السيدة، رغم أن ولدها توفى بعد عامين من المرض ولكن لم يخبرها بشىء عن "شامية".

المشهد ينتقل فى منزل "غفران"، وحديثه مع زوجته "جليلة" - مى عمر، ويحكى لها ما يعانى منه من فقدان والدته وعدم مقدرته على إعادتها، كما يعاتبها على ما فعله أخوها على معه والقبض عليه، لترد عليه بأنها لا تريد أن زوجها يقف أمام أخوها، مثلما يقف ابنها ولده "عساف".

يعود "عساف"، إلى سرايته المجهورة ويضغط عليه أحمد فهيم وفاطمة "ريم سامى" اللذين يعملان على تنظيف وإعادة السرايا للحياة مرة أخرى لإعطائهما أموالا من أجل الطعام، حيث أنهما منذ عملهما مع "عساف"، وتذهب أحداث الحلقة الـ4 من المسلسل ليفاجأ "عساف" أحمد فهيم وفاطمة، بمخبأ سرى به خزنة كبيرة مليئة بالأموال.

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة 2 عصرا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى وعدد آخر من الفنانين.