شكرا لقرائتكم خبر عن "فى نفس المكان" أغنية تامر حسنى فى مسلسل نسل الأغراب.. تعرف على كلماتها "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية "في نفس المكان" للنجم تامر حسنى بمسلسل "نسل الأغراب" نجاحا كبيرا، بعد طرحها بدقائق معدودة، من كلمات وألحان هيثم نبيل، والتي تعتبر الأغنية الثانية بعد نجاح أغنية التتر.



تامر حسنى عبر فيس بوك

ونشر النجم تامر حسنى، عبر صفحته بموقع فيس بوك فيديو للأغنية وعلق قائلاً: "(فى نفس المكان) الرباعية الأولى من نسل الأغراب، غناء تامر حسني كلمات وألحان هيثم نبيل رؤيه فنيه تامر حسني".

هنا في نفس المكان

إتلاقت قلوبنا زمان

رسمتي الحلم بالألوان

و أنا رسمت بسواد الليل

طوفان الدم و القسوة

حروبي اذيتك أنا بيها

قناية هجرها ساقيها

وسيبتك عايشه بجروحك

وجا غيري يداويها

يشار إلى أن المطرب والملحن والمؤلف الغنائى هيثم نبيل، كشف عن طرح أغنية "نفس المكان" وهى الأغنية الثانية التى تجمعه من النجم تامر حسنى، ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، الذى يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان، وهى من كلماته وألحانه وقال هيثم، عبر حسابه على فيس بوك: "ثانى أعمالى بمسلسل نسل الأغراب اليوم، من كلماتى ولحنى".

وحققت أغنية تتر مسلسل "نسل الأغراب" للنجم تامر حسنى، مليون مشاهدة على يوتيوب، وهى من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى فهد.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.