شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 4 .. طرد منى زكى من غرفتها للشارع والاستيلاء على أموالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل لعبة نيوتن للنجمة منى زكى، والذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، ذهاب "هنا" منى زكى إلى سوبر ماركت أثناء تواجدها في أمريكا لشراء بعض الأطعمة، وسألت الموظفة الموجود هناك عن فرصة عمل لها، وسألتها عن أوراقها فأجابتها بأن لديها جواز سفر في قسم المفقودات في المطار، فطلبت منها الحضور مرة أخرى للحديث مع صاحب السوبر ماركت.

وأرسل "حازم" - محمد ممدوح لزوجته "هنا" منى زكى، رسالة صوتية على "الواتس" عنفها بسبب إرساله لرسالة صوتية لشقيقتها فقط فى ظل أنها لم تتحدث معه وهددها إذا أصيب ابنهما الحامل فيه، ووجه لها بعض الكلمات الجارحة في ظل معاناتها في الغربة بأمريكا.

عادت "هنا" منى زكى إلى المنطقة التي تقطن بها والتي أجرت فيها غرفة من إحدى الفتيات الأجنبية، وتغلبت على خوفها من الكلاب وأحضرت طعام لهذا الكلب، وتفاجأت بمجرد دخولها الغرفة بأن صديق الفتاة الأجنبية اقتحم غرفتها وأفرغ شنطة "هنا" على الأرض واستولى على أموالها التي كانت موجودة داخل شنطتها، وقام بطردها رغم أنها قامت بتأجير الغرفة مقابل 600 دولار، وحاولت أن تتشاجر معه للحصول على أموالها ولكنه كاد أن يضربها.

استمعت "هنا" منى زكى لرسالة زوجها "حازم" محمد ممدوح، وذهبت لإرجاع بعض مشتريات الملابس التي اشترتها من أحد المحلات التجارية هناك في محاولة إرجاع الأموال وبعد إرجاع الملابس أخبرها الموظف بالمحل بان الأموال تم إرجاعها إلى بطاقة الائتمان، ولكن البطاقة أغلقها زوجها من بعد إصرارها على البقاء في أمريكا.

تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، اللذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان! وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 4



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 4



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 4



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 4