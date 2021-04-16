شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة البريطانية هيلين ماكرورى متأثرة بإصابتها بمرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة البريطانية هيلين ماكرورى، التى اشتهرت بأدوارها فى فيلم بيكى بلايندرز، وأفلام هارى بوتر، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 52 عاما، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان، وفقا لما أعلنه زوجها داميان لويس، عبر حسابه على تويتر.



هيلين ماكرورى

وكتب لويس: "أشعر بالحزن عندما أعلن وفاة هيلين ماكرورى، بسلام فى المنزل وبعد معركة بطولية مع السرطان، وسط موجة من الحب من الأصدقاء والعائلة"، مضيفا: "لقد ماتت وهى تعيش بلا خوف، نحن نحبها يا الله ونعلم كم نحن محظوظون لأننا نعيشها فى حياتنا".



داميان لويس

من جانبها، نعت الروائية جى كى رولينج، مؤلفة سلسلة أجزاء هارى بوتر، الممثلة هيلين، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "لقد شعرت بالحزن عندما علمت بوفاة هيلين ماكرورى، ممثلة غير عادية وامرأة رائعة، تركتنا في وقت قريب جدًا، خالص التعازى لأسرتها ولا سيما زوجها وأولادها، أخبار مفجعة".



جى كى رولينج

ولدت هيلين إليزابيث ماكرورى يوم 17 أغسطس عام 1968 فى، لأب اسكتلندى وأم ويلزية، وشاركت فى العديد من الأفلام التى حققت شهرة عالمية فى عالم السينما منها هارى بوتر، بيكى بليندرز، وأيضا أحد أفلام سلسلة "جيمس بوند".



هيلين مع كيليان مورفى











