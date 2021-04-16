في عيد ميلادها.. رسائل رومانسية متبادلة بين أشرف زكي وروجينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شارك الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاله بعيد ميلاد زوجته الفنانة روجينا.

وتبادل أشرف زكي وزوجته روجينا الرسائل فيما بينهما احتفالا بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الجمعة ١٦ أبريل.

ونشر زكي، صورة لها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق :"كل سنة وانتي أجمل وأطيب وأحن قلب في الدنيا.. كل سنة وانتي متألقة، لأنك تعبتي بجد.. مشوار كبير عشان توصلي لأول بطولة.. رحلة صعبة عشناها مع بعض لكن في الآخر لا يصح إلا الصحيح".

وأضاف :"ربنا يكرمك ويطبطب عليكي، ويفرحك لأنك تستحقي.. كل سنة واحنا مع بعض وحبنا هو اللي بيتكلم عننا... روجينا نجمة في سماء الحياة، سلطانة بجد ".

وردت روجينا، على رسالة زوجها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة :" وأنت طيب وأنت أحلى حاجة في حياتي أنت وبناتي، ولو وصلت لأي حلم في حياتي فأنت بعد ربنا السبب فيه".

وأضافت:"لولا وقفتك جنبي ودعمك ليا وإيمانك بحلمي، ما كنتش في اللي أنا فيه دلوقتي، ومش من النهاردة، من أول يوم قابلتك فيه دايما كنت السند.. يا رب دايما في حياتي أمان وحنية وقوتي اللي بحارب بيها كل خوفي ".

جدير بالذكر أن روجينا تشارك في دراما رمضان ببطولة مسلسل"بنت السلطان " وشاركها البطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.