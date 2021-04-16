فن ومشاهير

نسرين أمين: "الجواز يومين في الأسبوع حلم حياتي من وأنا صغيرة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة نسرين أمين، إنها منذ طفولتها تفكر في الزواج بشكل مختلف، موضحة أنها تحب أن تعيش تجربة الزواج في "الويك إند" فقط وليس بقية أيام الأسبوع.

وأضافت أمين خلال حوارها ببرنامج "لحظات جريئة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة أن "زواج الويك إند فقط صحي ومفيد، وليس شرطا وجود راجل يوميا في حياتها، لأنها ترفض هذا النوع من الزواج جملة وتفصيلا".

وتابعت: "الجواز يومين في الأسبوع ده حلو جدا ولذيذ أوي، كان حلم حياتي من زمان وأنا صغيرة، عشان كده كمان معظم الفتيات تحب الزواج من طيار، ساخرة لأنه بيكون إجازة في الويك إند فقط".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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