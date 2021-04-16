بعد إصابته وابنته بكورونا.. أنغام توجه رسالة لوليد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة أنغام، رسالة إلى الملحن وليد سعد بعد إعلان إصابته وابنته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت أنغام، عبر حسابها على تويتر :"‏‎ألف سلامة عليك وعلى بنتك.. ربنا يشفيكم ويعافيكم.. شدة وتزول بإذن الله يا وليد".

وكان وليد سعد، أعلن منذ ساعات عن إصابته وابنته بكورونا عبر حسابه على تويتر، وعلق:"‏دعواتكم.. أنا وبنتي لؤلؤة عندنا كورونا.. الحمدلله على كل حال".

جدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة أنغام أغنية "ودوني عند أمي" والتي طرحتها في عيد الأم، بمشاركة ابنيها "عبد الرحمن وعمر" معها في الكليب.