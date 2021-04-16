لحظات مرعبة.. “فيديو” لانفجار سيارة نتيجة تصادمها مع شاحنتين!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ ساعتين

وقع حادث مروع جداً على أحد الطرقات السريعة في البرازيل، حيث صادمت ثلاث سيارات، التهمت النيران اثنتين منها، ونجت واحدة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو سجلته عدسات كاميرات مراقبة، يظهر وقائع الحادثة التي وقع في تقاطع على طريق سريع في مدينة “كوريتيبا” البرازيلية، بحسب صحيفة “دايلي مايل” البريطانية.

وكان المتسبب الأول في الحادث، وهو قائد سيارة أجرة بيضاء، قد قرر العبور من ناحية إلى الأخرى على الطريق، فصدمته شاحنة وقود مسرعة.

وبعد الاصطدام، بقيت السيارة عالقة في مقدمة الشاحنة للحظات، إلى أن مرت بجانب شاحنة الوقود، حافلة ضخمة، هشمت نصف السيارة الأمامي عند الاصطدام بها.

وقد أسفر اصطدام الحافلة بمقدمة السيارة إلى اندلاع حريق وانفجار في الحافلة، التي، لحسن الحظ، لم تكن تقل ركابا وقت الحادث.

وإثر الاصطدام، توقفت الحافلة في وسط الطريق السريع، وفر السائق هاربا خوفا من انفجار الحافلة.

وقال قسم إطفاء الحرائق في مدينة كوريتيبا، إن سائق الحافلة تمكن من الهرب من دون أن يصاب بأي أذى، وقبل أن تحترق الحافلة بشكل كامل.

ولفتت التحقيقات إلى أن سائق الحافلة كان ينقل مواد حارقة غير معروفة، تسببت بسهولة في اندلاع الحريق إثر الاصطدام.

وقالت الشرطة إن سائق سيارة الأجرة البيضاء توفي في الحادث بسبب الاصطدام الشديد الذي تعرض له.