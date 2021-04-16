باسل خياط يصدم الجمهور بوجهه الحقيقي في “حرب أهلية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كعادته يتفوق على نفسه في كل عمل درامي يقوم به، ويتقمص الشخصية بامتياز ويضفي عليها تفاصيل تُبرزها أكثر وتعلق الجمهور بها.

هذا ما فعله الممثل باسل خياط، من خلال مشاركته في بطولة مسلسل “حرب أهلية” إلى جانب الفنّانة يسرا؛ والذي يعرض حالياً خلال الموسم الرمضاني.

وظهر في ثالث حلقات العمل، وصدم الجمهور بكشفه الوجه الحقيقي لشخصيته، وهو الطبيب النفسي يوسف، بعدما دبّر مؤامرة مع الطبيب الذي يعالج مريم (يسرا)، بهدف أن تعيش حالة وهم بأنها تعاني مرضاً خطيراً ولا تملك كثيراً من الوقت لتعيشه.

وفي الوقت نفسه يخدع زوجته فريدة (أروى جودة) خلال شهر العسل بأنّ سبب علاقته الغريبة مع يسرا، حسب وصفها، هو أنّ أيّامها معدودة، ولا أحد إلى جوارها سواه مع وجود مشاكل بينها وبين ابنتها، طالباً منها أن تتحمله حتى يجد حلاً لمشكلتها.

العمل بطولة يسرا، باسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، من إنتاج “العدل غروب”، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.