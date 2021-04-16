باسل خياط يصدم الجمهور بوجهه الحقيقي في “حرب أهلية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كعادته يتفوق على نفسه في كل عمل درامي يقوم به، ويتقمص الشخصية بامتياز ويضفي عليها تفاصيل تُبرزها أكثر وتعلق الجمهور بها.
هذا ما فعله الممثل باسل خياط، من خلال مشاركته في بطولة مسلسل “حرب أهلية” إلى جانب الفنّانة يسرا؛ والذي يعرض حالياً خلال الموسم الرمضاني.
وظهر في ثالث حلقات العمل، وصدم الجمهور بكشفه الوجه الحقيقي لشخصيته، وهو الطبيب النفسي يوسف، بعدما دبّر مؤامرة مع الطبيب الذي يعالج مريم (يسرا)، بهدف أن تعيش حالة وهم بأنها تعاني مرضاً خطيراً ولا تملك كثيراً من الوقت لتعيشه.
وفي الوقت نفسه يخدع زوجته فريدة (أروى جودة) خلال شهر العسل بأنّ سبب علاقته الغريبة مع يسرا، حسب وصفها، هو أنّ أيّامها معدودة، ولا أحد إلى جوارها سواه مع وجود مشاكل بينها وبين ابنتها، طالباً منها أن تتحمله حتى يجد حلاً لمشكلتها.
العمل بطولة يسرا، باسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، من إنتاج “العدل غروب”، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.