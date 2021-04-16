كانييه ويست يفتّش عن حبيبة جديدة.. ما هي المواصفات التي يبحث عنها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يبحث كانييه ويست (43 عاماً) عن حبيبة جديدة تكون “فنانة ومبدعة” لتبدأ رحلتهما معاً فور انتهاء طلاقه من كيم كارداشيان (40 عاماً).

وبدأ مغني الراب ونجمة تلفزيون الواقع بالحديث عن الطلاق في نهاية العام الماضي بعد قرابة سبعة أعوام من الزواج، وما زالت الإجراءات جارية.

ونقل موقع “الدايلي ميل” البريطاني عن مصدر مقرّب من النجم أن كانييه، الذي قارن نفسه سابقاً بالرسامين الشهيرين مايكل أنجلو وبيكاسو، يأمل في إنشاء علاقة جديدة مع فنانة حتى يتمكنان من “التحدث عن مواضيع مشتركة مع بعضهم البعض”.

في غضون ذلك، يضيف المصدر أن كيم تركز على “تغيير نظرة الناس إليها وأن تُصوّر كأم مخلصة” وتريد “الدخول في عالم السياسة”.

وانتشرت بعض الإشاعات مؤخراً تفيد بأنّ كيم على علاقة بمنافس كانييه في مجال غناء الراب، دريك، على الرغم من أنها تبدو مجرد تكهنات حتى الآن.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفيد بأن كانييه ردّ على طلب كيم بالطلاق بطلب حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة وعدم تقديم دعم مادّي لزوجته السابقة.