شام الذهبي تعلّق على خبر زواج أصالة نصري.. وتكشف كواليس خطوبتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت شام الذهبي ابنة الفنانة السوريّة أصالة نصري كواليس خطوبتها من رجل الأعمال المصري أحمد هلال أخيراً، إضافة الى تعليقها عن أخبار زواج والدتها مرّة ثالثة.

وقالت تعليقاً على ارتباط أصالة مجدداً برجل جديد بعد طلاقها من المخرج المصري طارق العريان: “لو بيبسطها ويسعدها هحطه فوق رأسي.. أهم شي تكون مبسوطة وسعيدة”.

وعن خطوبتها، أوضحت: “هو تقدم لي وأنا تفاجأت لأنه أحلى حاجة في الدنيا وكان عامل لي مفاجأة حلوة أخدنا وركبنا في قارب في النيل واتفاجأت بقارب آخر كله ورد وفيه بوستر حاطط فيه صورتي وصورته”.

وأضافت: “تعرفت على خطيبي منذ 4 أشهر، ولكن كنت أعرفه من قبل لأن بيننا أصدقاء مشتركين”.

يذكر أن شام كانت متزوجة من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر في 2014، لكن انتهت العلاقة بينهما بطلاق رسمي في 2018، لتعلن خطبتها في تموز (يوليو) الماضي على الطبيب المصري معتز نصير، ويتم الإعلان لاحقاً عن فسخ الخطوبة، قبل أن تعلن خطوبتها الجديدة مع أحمد هلال.

وتزوجت أصالة نصري من جهتها، مرتين من قبل، الأولى من أيمن الذهبي والد نجليها شام وخالد وانفصلا عام 2005، فيما كانت الزيجة الثانية من طارق العريان عام 2006 والذي أنجبت منه توأمين هما آدم وعلي، وانفصلا مطلع عام 2020 الماضي.