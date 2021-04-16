خالد النّبوي يعود إلى منزله بعد شفائه من كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: خرج الفنان خالد النبوي من المستشفى بعد شفائه من كورونا، وعاد إلى منزله، حسب ما نشر الفنّان مراد مكرم على “فايسبوك”.

كانت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، قد طالبت جمهوره بالدعاء له بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة، تكتمت على تفاصيلها، قبل أن يتم الكشف عن أنه أصيب بكورونا.

وطمأن فريدة الشوباشي، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، في تصريحات صحفية جمهوره إلى حالته الصحية.

وأضافت أنّه نُقل إلى أحد المستشفيات؛ وبعد تواصلها مع إدارته، علمت أنّ حالته ليست خطيرة، وبدأت في التحسن كثيراً.

كما أنّه خرج على جمهوره قبل أيام، مؤكداً أنّه اقترب من إنهاء فترة علاجه، وطالبهم بالاحتراز، والاهتمام بصحتهم.

يُذكر أنّ الجمهور العربي، كان قد أشاد بأدائه، خلال الفترة الماضية، بعدما شارك في الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، ووصفوه بالعالمي.