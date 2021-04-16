براد بيت على كرسي متحرك بسبب وضعه الصحي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شوهد براد بيت (57 عاماً) وهو يخرج من مركز بيفرلي هيلز الطبي على كرسي متحرّك يوم الأربعاء، حيث ورد أن الممثل دخل المركز “لإزالة أضراس العقل” وأكّد المصدر لموقع “الدايلي ميل” البريطاني أنه فقط “إجراء بسيط لمعالجة أسنانه” لدى طبيب الأسنان.

وحاول النجم إخفاء هويته أثناء دفعه على كرسي متحرك إلى خارج المركز الطبي، حيث كان يغطي رأسه ويضع قناع وجه على فمه وأنفه ويغطّي عيناه بالنظارات.

وتأتي إزالة أسنان بيت المفاجئة قبل أسبوع من تقديمه حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ93، الذي سيبث من لوس أنجلس يوم الأحد، 25 نيسان (أبريل). ومن المقرر أن يشارك أيضاً هاريسون فورد وريس ويذرسبون وغيرهم من نجوم هوليوود في تقديم حفل الأوسكار.