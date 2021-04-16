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حلمي بكر: والدتي عارضت دخولي عالم الفن

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أكد الموسيقار حلمي بكر، خلال حواره ضمن برنامج “خط أحمر” الذي يقدّمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، أن والدته كانت من أشد المعارضين لدخوله عالم الفن، قائلاً: “أمي قالتلي مش هسمح تكون صبي عالمة، بخلاف والدي الذي كان يؤمن بموهبتي ودعمني كثيراً لأنه كان عاشقاً للموسيقى ودائم الذهاب إلى دار الأوبرا المصرية لحضور الحفلات الغنائية”.

وأضاف: “ربّنا أراد لي منذ طفولتي أن أكون فناناً وكنت أعي جيداً وأشعر أنني سأكون فناناً”.

وعن الفنانة وردة، قال حلمي بكر: “هي الأخت والصديقة والأم والابنة لأنني أعرفها منذ أن كان عمرها 21 عاماً حين كانت تغنّي (وطني حبيبي الوطن الأكبر)، ولها فضل بعد الله في نجاحي”، وأضاف: “وردة كانت فرنسية التربية وجميلة وفاتنة منذ صغرها، وقابلتها في إحدى البروفات وذهبت معها إلى منزلها وطلبت مني تلحين أغنية “شوية صبر يا قلبي””.

واستطرد قائلاً: “زمان كان ممنوع أي حد يلحّن أو يغنّي بدون موافقة مستشار الإذاعة المصرية، لذلك كان هناك فن حقيقي وراقٍ بخلاف ما نسمعه الآن من مطربي المهرجانات”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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