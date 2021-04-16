حلمي بكر: والدتي عارضت دخولي عالم الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أكد الموسيقار حلمي بكر، خلال حواره ضمن برنامج “خط أحمر” الذي يقدّمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، أن والدته كانت من أشد المعارضين لدخوله عالم الفن، قائلاً: “أمي قالتلي مش هسمح تكون صبي عالمة، بخلاف والدي الذي كان يؤمن بموهبتي ودعمني كثيراً لأنه كان عاشقاً للموسيقى ودائم الذهاب إلى دار الأوبرا المصرية لحضور الحفلات الغنائية”.

وأضاف: “ربّنا أراد لي منذ طفولتي أن أكون فناناً وكنت أعي جيداً وأشعر أنني سأكون فناناً”.

وعن الفنانة وردة، قال حلمي بكر: “هي الأخت والصديقة والأم والابنة لأنني أعرفها منذ أن كان عمرها 21 عاماً حين كانت تغنّي (وطني حبيبي الوطن الأكبر)، ولها فضل بعد الله في نجاحي”، وأضاف: “وردة كانت فرنسية التربية وجميلة وفاتنة منذ صغرها، وقابلتها في إحدى البروفات وذهبت معها إلى منزلها وطلبت مني تلحين أغنية “شوية صبر يا قلبي””.

واستطرد قائلاً: “زمان كان ممنوع أي حد يلحّن أو يغنّي بدون موافقة مستشار الإذاعة المصرية، لذلك كان هناك فن حقيقي وراقٍ بخلاف ما نسمعه الآن من مطربي المهرجانات”.