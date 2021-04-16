مؤلف “تتر” مسلسل “الاختيار 2” يروي كواليس كتابته.. ومحمد منير مفاجأة العمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الشاعر نصر الدين ناجي، مؤلف “تتر” مسلسل “الاختيار 2″، الذي ينافس في الماراثون الرمضاني الجاري، كواليس كتابته لأغاني التتر، مشيراً إلى أن تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا، وصولًا للنجاح الذي حققه التتر، يعود لما حققه الجزء الأول من العمل والذي عرض في دراما رمضان الماضي.

وقال نصر الدين ناجي، إنه جلس مع صناع العمل وتحديداً مخرج وكاتب المسلسل، وشاهد معه بعضاً من المشاهد التي جرى تصويرها، لمعرفة الحالة العامة للعمل ونقلها له، وكذلك أفراد فريق العمل نقلوا له مشاعرهم كي يستطيع استنباط ما سيكتب من الحالة التي سيكونون عليها أمام المشاهدين.

وأضاف ناجي، عبر مداخلة تلفزيونية، أنه تم الاتفاق على أن التتر سيكون معبراً عن الحالة العامة للعمل، مشيراً إلى أنه توقع له النجاح وأن الجمهور سيبحث عن الجمل ويتداولها، لأن الجزء الأول من العمل في العام الماضي لم يتضمن تتر أغنية .

وعن أكثر جمل التتر التي علقت في ذهنه، قال ناجي: “الحق واحد، متجبيشي نار جمب البارود”، مشدداً على أن المصريين من أكثر الشعوب المسالمة طيلة عمرهم، ولا يرغبون في الأذى لأحد. وبين أن العمل يرصد أننا لم نبدأ تعدياً على أحد، وكانت المشاهد رد فعل أو رد اعتبار لما تعرضت له مصر من إرهاب، معقباً: “كل ما فعلنا أننا أخذنا حقنا وحق الشهداء”.

وكشف نصر الدين ناجي عن وجود أغاني داخل العمل سيغنيها مطربين سواء بكلمات كتبها هو، أو حدث تعاون مع شعراء آخرين، مشيراً إلى أن الفنان المصري محمد منير من بين المطربين الذين كتب لهم أغنية داخل المسلسل، وسوف يغنيها بصوته في إحدى الحلقات.

يشار إلى أن مسلسل “الاختيار 2” من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، أحمد مكي، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي ويشارك في العمل الفنانين إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

المسلسل انتهى تصوير آخر مشاهده الأسبوع الماضي كما أعلن المخرج بيتر ميمي عن ذلك، وكتب على خاصية الـ “ستوري” على “انستغرام”: “فركش الاختيار 2.. الحمد لله”، ليتوقف التصوير قبل شهر رمضان.

يذكر أن مسلسل “الاختيار 2” يعرض على قناة أبوظبي يومياً الساعة 1:00 صباحاً بتوقيت الإمارات والساعة 12 ليلاً بتوقيت السعودية، ويعاد عرضه الساعة 15:00 مساء بتوقيت الإمارات والساعة 14:00 بتوقيت السعودية.