خالد الصاوي ينفعل في “خمس نجوم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انفعل الفنان المصري خالد الصاوي على المشاركين، عندما حلّ ضيفاً على برنامج المقالب “خمس نجوم” الذي يقدمه الفنان محمد الشرنوبي وغادة عادل ونور ومصطفى قمر وكريم فهمي.

بدأ المقلب بظهور خالد الصاوي ومحمد الشرنوبي داخل جراج السيارات، فوقع صدام مفتعل بين أحد المشاركين في البرنامج وخالد الصاوي على “رَكنة” السيارة.

لكن زادت عصبية الصاوي بسبب الطريقة التي تحدث بها موظف الجراج، والذي وصفهم بـ”الفنانين الفاضيين”، وهو ما أثار حفيظته حتى كاد أن يضربه.

وتضمن المقلب أيضاً انفجار سيارة كانت بجوار سور الجراج، تخوّف حينها الصاوي من وجود قنبلة، ولدى تفتيشها لم يجد شيئًا، وحاول إرضاء صاحب السيارة بإعطائه مبلغاً مالياً قدره 3 آلاف جنيه، ولكن الشخص رفض.

هنا قرر الشرنوبي توريطه بعرض مبلغ مليون جنيه ليوافق بعدها الشخص المشارك في المقلب، حينها انفعل خالد الصاوي قائلاً: “أنت بتورطني”.

يذكر أن برنامج “خمس نجوم” يجمع لأول مرة كلاً من: غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، ويتعرض فيه الضيف لمواقف مُثيرة ومُفاجآت غير المتوقعة.