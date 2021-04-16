روسيا تقرر طرد 5 دبلوماسيين بولنديين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قامت روسيا بطرد 5 دبلوماسيين بولنديين، وذلك ردا على طرد 10 دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة وثلاثة من بولندا.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت روسيا إنها تعتزم طرد 13 دبلوماسيا من أمريكا وبولندا، وذلك حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.



والخميس، أكد مسؤول روسي، أن موسكو ستطرد ثلاثة دبلوماسيين بولنديين ردا على إجراء مماثل قامت به وارسو.

وتأكيد روسيا نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الشؤون الدولية بمجلس الدوما بعد طرد بولندا 3 دبلوماسيين روس على خلفية "أعمال عدائية".

وأعلنت بولندا أن 3 دبلوماسيين روس موظفين بالسفارة الروسية في وراسو "أشخاص غير مرغوب فيهم"، معبرة عن تضامنها مع خطوات مماثلة اتخذتها واشنطن الخميس.

وجاء في بيان للخارجية البولندية أنه تم طرد الدبلوماسيين الثلاثة عقابا لانتهاكهم شروط وضعهم الدبلوماسي وارتكابهم أعمالا مضرة ببولندا.

وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات دبلوماسية ومالية بحق مسؤولين روس وكيانات روسية، وحملت موسكو بذلك مسؤولية مجموعة من المخالفات تتراوح بين التدخل في الانتخابات الأمريكية إلى ضم شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان الخارجية البولندية أن وارسو تعبر عن "تضامنها الكامل" مع القرارات الأمريكية.

وقالت الوزارة إن "قرارات الحلفاء عندما يتم اتخاذها معا، هي أكثر رد مناسب على أعمال روسيا العدائية".