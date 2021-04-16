ميريام فارس في مرمى النار بسبب إعلان مصري

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"الخليج 365" من بيروت: ظهرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس في إعلان غنائي لصالح إحدى الشركات المصرية للترويج لقرة سياحية في الساحل الشمالي مع الممثل المصري آسر ياسين.

وعبرت عن سعادتها للمشاركة في الإعلان المصري بتغريدة على تويتر جاء فيها:

ورغم نجاح الإعلان وتحقيقه نسب مشاهدة عالية إلا انه عرض الفنانة اللبنانية للهجوم بسبب تصريح سابق لها عندما سؤلت عن سبب تراجع عدد حفلاتها بأن أجرها غالي ولا يمكن لمتعهدي الحفلات دفعه.

وجاء الهجوم من نجوم مصريين بعد أن عبرت فارس عبر "تويتر" عن سعادتها بدخول الإعلان قوائم "الترند" بالقول: "‏أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان، فرحانة كتير أني كون Trending في مصر بعد أقل من 24 ساعة من طرح الإعلان.. وحشاني يا مصر".

وردت منة فضالي على تغريدة مريام بقولها: "الله مش مصر كانت كوخة وأنتي كتير وغالية على مصر دلوقتي وحشاني يا مصر، يا لهوي أصل فلوس مصر حلوة مش كدة، العيب مش عليكي.. بس مصر بقى مش فرحانة بيكي... مصر خط أحمر".

فجاء رد فارس قاسياً حيث وصفت مهاجمتها بالكومبارس ...

كما شن الفنان المصري رامي جمال، هجوماً عنيفاً على الفنانة اللبنانية وكتب عبر خاصية القصص على الإنستغرام: ”والله عيب على اللي جابوكي تاني بعد كلمة أنا تقيلة على مصر.. أنا بطلب من المصريين رفض الإعلان ده ومساعدتك إنك تبقي تريند“.

من جهتها قالت الفنانة راندا البحيري، في منشور لها على الفيسبوك، تعليقاً على تدوينة ”مريام“ :“التويته دي لو حقيقيه، تبقي بجد إنتِ شخص بجح جدا، و معلش لو هصدمك.. بس إحنا ولا فاكرينك ولا إنت وحشتي مصر خالص“.