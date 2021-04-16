شكرا لقرائتكم خبر عن سلامتكم.. كورونا يصيب دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم وهشام جمال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب كل من النجمة دنيا سمير غانم والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز والنجم هشام جمال بفيروس كورونا.

وتقدم دنيا سمير غانم فى شهر رمضان مسلسل "عالم موازى" فى 15 حلقة، ومقرر عرضه على قناة الحياة فى النصف الثانى من شهر رمضان الجارى وتحديدا يوم 16 رمضان، بعد انتهاء عرض مسلسل "أحسن أب" للنجم على ربيع، والذى يعرض فى 15 حلقة أيضاً.

مسلسل "عالم موازى" بطولة دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج هشام جمال، وهو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال.