شكرا لقرائتكم خبر عن نفس المكان.. هيثم نبيل يكشف عن ثانى أغانيه مع تامر حسنى فى "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب والملحن والمؤلف الغنائى هيثم نبيل، عن طرح أغنية "نفس المكان" وهى الأغنية الثانية التى تجمعه من النجم تامر حسنى، ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، الذى يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان، وهى من كلماته وألحانه.

وقال هيثم، عبر حسابه على فيس بوك: "ثانى أعمالى بمسلسل نسل الأغراب اليوم، من كلماتى ولحنى".





وحققت أغنية تتر مسلسل "نسل الأغراب" للنجم تامر حسنى، مليون مشاهدة على يوتيوب، وهى من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى فهد.

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.