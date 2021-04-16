شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة نهاية الأسبوع مع الأسرة.. كارينا كابور تنشر أول صورة لابنها الأصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الممثلة كارينا كابور، اليوم الجمعة، جمهورها ومتابعيها بنشر أول صورة لابنها الأصغر، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث ظهر فى الصورة الابن الأصغر مغطى وجهة بـ"إيموجى"، فيما يداعبه زوجها سيف على خان، والذى يجلس بجواره أبنها الأكبر تيمور.



ابن كارينا كابور الاصغر

ورغم أن كارينا كابور أبقت صور طفلها الصغير بعيدة عن وسائل التواصل الاجتماعى، لفترة ليست بالقصيرة، إلا أنها شاركت اليوم الصورة الأولى له، والتى احتفظت فيها بإخفاء ملامح وجهه، لتترك متابعيها يتفاعلون مع الصورة التى حصدت قرابة 600 ألف إعجاب فى ساعات قليلة.

والصورة التى شاركتها كارينا كابور، عبر حسابها على إنستجرام، يمكن أن نرى من خلالها سيف وتيمور مع الطفل الصغير المنضم لعائلتهما مؤخرًا، وبينما يمكن رؤية سيف وهو يبتسم أثناء اللعب مع المولود الجديد، فإن تيمور يجلس متأملًا فى أخيه الرضيع، بينما تحولت كارينا إلى مصورة لزوجها سيف وابنيها.



أول صورة لسيف علي خان وتيمور مع المولود الجديد

وعلقت كارينا على الصورة التي نشرتها لابنيها: "هذا ما تبدو عليه عطلة نهاية الأسبوع .. ماذا عنكم يا رفاق؟"، وفي الصورة شوهد سيف مرتديًا قميصًا أسود مع بيجاما، بينما شوهد تيمور وهو يرتدي قميصًا أسود مع سروال قصير، وتبرز هذه الصورة اللحظات السعيدة التى تقضيها الأسرة مع المولود الجديد.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة الهندية كارينا كابور، جمهورها ومعجبيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، لقطات فيديو وصور تستعرض فيها بطنها في الأيام الأخيرة من الحمل، معلقة: "9 أشهر ويصبح قويا"، وبدت النجمة العالمية كارينا كابور، سعيدة في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر "إنستجرام"، حيث ظهرت وهي تتباهى بحملها، مرتدية ثوبا أزرق، بينما كانت تمسك بطنها وتنظر إليها ثم تتجه عيناها نحو الكاميرا.

واستعرضت النجمة العالمية كارينا كابور في وقت سابق، لياقتها ورشاقتها البدنية في الشهور الأخيرة من حملها الثاني، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صور من "فوتوسشين" جديد، والتى لاقت تفاعلا كبيرا بين معجبيها على السوشيال ميديا.