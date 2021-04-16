شكرا لقرائتكم خبر عن وجوه بنحبها.. نور الشريف ويوسف شاهين ونجيب محفوظ يزينون دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطل علينا النجم الكبير الراحل نور الشريف فى دراما رمضان هذا العام بعد وفاته بـ6 أعوام من خلال مسلسلين وهما "نسل الأغراب" و"القاهرة كابول"، وكان ظهور نور الشريف ملفتا للأنظار لما له من رصيد درامى كبير استطاع خلال مسيرته الفنية وضع بصمة تاريخية وفنية كبيرة.

وكان ظهور الراحل نور الشريف فى "القاهرة كابول" من خلال لقطة عابرة أثناء حضوره جنازة أم كلثوم التى رحلت عن عالمنا فى سبعينيات القرن الماضي.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، خالد كمال، إسراء رخا، كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، حسنى شتا، محمد عز، بيومى فؤاد، رشدى الشامى، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام على.

وظهر أيضا النجم نور الشريف في مسلسل "نسل الأغراب"، حيث استعان المخرج في أولى الحلقات بصورة للفنان الراحل من مسلسل "الرحايا" ظهرت معلقة على الحائط في دور والد "غفران الغريب" أمير كرارة.

وأعربت الفنانة مى نور الشريف لـ"الخليج 365"، عن سعادتها البالغة بظهور صورة والدها النجم الكبير الراحل نور الشريف بمسلسلى "نسل الأغراب" و"القاهرة كابول"، حيث علقت قائلة: "الفكرة فى حد ذاتها أسعدتنى لأنه دائما كان له تواجد فى هذا الشهر الكريم، وأعماله مازالت تعيش ويتذكرها جمهوره ومحبيه، وأنا دائما أشعر بوجوده بيننا".

وعن ظهوره فى هذه الأعمال الدرامية، أشارت إلى أن صناع المسلسلين قاموا باستئذانها قبل ظهور صورة والدها فيهما، معلقة: "أشكرهم جميعا لإحياء وجود الراحل نور الشريف حتى لو بصورة، وهذا شعور طيب من نجوم محترمين".

يعرض "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.

وأيضا من الوجوه التى ظهرت فى دراما رمضان، كانت صورة جمعت الكاتب الكبير نجيب محفوظ ومعه المخرجين الكبار صلاح أبوسيف ويوسف شاهين وعاطف الطيب ورضوان الكاشف ومحمد خان وخيري بشارة ورأفت الميهي والسيد بدير وأنور وجدي، علي خلفية أغنية "أحضنوا الأيام" لوردة فى بداية أحداث الحلقة الأولي من مسلسل "بين السما والأرض" الذى يعرض على قناة ON.

مسلسل "بين السما والأرض" يعرض فى 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

"بين السما والأرض" يعرض على قناة ON الساعة 11.30 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 11.15 صباحاً، كما يعرض على قناة ON دراما 12.15 بعد منتصف الليل، ويعاد الساعة 7.45 صباحاً والساعة 6.30 مساء.