بعد عملية جراحية دقيقة.. عمرو عبدالجليل يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان عمرو عبد الجليل عن تطورات الحالة الصحية لنجله بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة، خلال الأيام الماضية.

ونشر "عبدالجليل": صورة له رفقة نجله عبر حسابه بموقع "فيس بوك" وعلق: "الحمد لله رب العالمين عبد الجليل عمل العملية وخرج من العمليات بفضل الله وبدعواتكوا و ربنا يتمم شفاه على خير يا رب".

وكشف نجل الفنان الكوميدي عن طبيعة مرضه من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، إذ يتألم منذ 4 سنوات ونصف: "الحمد لله الحمد لله من فضل رب العالمين ربنا قدر إني أعرف المرض اللي عندي بالظبط بعد ٤ سنين ونصف بتألم كل ثانية فيهم، العصب المخي التاسع ده العصب بتاع الكلام والمضغ والبلع هو ده العصب اللي التهب عندي وأنا واقف بغني من ٤ سنين عشان كده مبقدرش أتكلم ولا أمضغ ولا أبلع خالص".

من ناحية أخرى، يشارك عمرو عبد الجليل في الموسم الرمضاني المقبل بـ3 مسلسلات، هي "ملوك الجدعنة" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد، و"كل ما نفترق" مع ريهام حجاج وأحمد فهمي، و"لحم غزال" مع غادة عبدالرازق.