سامر البرقاوي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: “الهيبة 5 “سيكون ختام هذه السيرة الشعبية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 16 - أبريل - 2021 5:17 مساءً

سامر البرقاوي مخرج مخضرم قدم عددا كبيرا من الاعمال الدرامية السورية والعربية المشتركة التي لاقت نجاحا كبيرا ومنها “شبابيك” و”لو” و”نص يوم” و”تشيللو” و”دولار” و”الهيبة” باجزائه الاربعة . وها هو اليوم يتحضر لتصوير الجزء الخامس منه خلال الاسابيع المقبلة. فما هي تفاصيل هذا الجزء يقول المخرج سامر البرقاوي لصوت بيروت انترناشونال ” نبدأ تصوير الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة” مع بداية شهر ايار- مايو المقبل ونحن بصدد التحضير له لانه سيكون الجزء الاخير لهذه السيرة الشعبية لذلك يقوم المؤلفين بكتابة خلاصات كل حكايات الاجزاء الاربعة التي عرضت , ومدى تاثيرها على “الهيبة 5”.

وكان تردد ان النجمة ايميه صياح ستطل في الحلقات العشرة الاخيرة ما جعل البرقاوي يؤكد ان هذا الكلام غير صحيح والشخصية التي تؤديها ايميه صياح ستظهر في الوقت المناسب مع سياق الاحداث وما يقال كلام مبالغ فيه.

وعن غياب شخصية “صخر” التي لعبها الممثل اويس مخلالاتي يعلن “نعم لن يكون معنا “صخر” وسيكون هناك مبررا دراميا لغيابه.

واذا تحدثنا عن الجزء الرابع من “الهيبة” وهل يرى انه اكثر انتشارا ونجاحا من باقي الاجزاء يقول “لا استطيع ان اضع اي عمل درامي في ميزان الاكثر او الاقل نجاحا بل ان الجزء الرابع عرض خارج شهر رمضان واضاف سابقة وهي انه فتح المجال لفتح موسم درامي جديد بعيدا عن الشهر الفضيل. ويتابع “الاصداء التي وصلتني ان الجزء الرابع كان الاعلى مشاهدة ورغم اني اعتبر “الهيبة ” بكل مواسمه ابني المدلل لانه من النادر ان يصل اي عمل درامي الى جزئه الرابع وينافس بقوة كما حصل مع “الهيبة” الذي حافظ على ممثيله ولم يتم تبديل ممثل بآخر في كل الاجزاء وهذه نقطة ايجابية ايضا للعمل. ويضيف “قررنا تاجيل عرض “الهيبة 5” بعدما وجدت الشركة المنتجة انه لم يعد بثه محصورا بشهر رمضان كما تحرص شركة “صباح اخوان” على تأمين بيئة صحية مناسبة من خلال توفير اللقاحات لكل العاملين معها كي ينطلق التصوير بأمان.

وعن وجود فيلم سينمائي يحمل اسم “الهيبة” يقول البرقاوي “يوجد نية لتقديم مشروع فيلم سينمائي لكنه مؤجل الى ما بعد الانتهاء من تصوير الجزء الخامس”.

وعن تقديمه لمسلسل “انا” الذي عرض على منصة “شاهد” يوضح ” ان هذا العمل ليس تجربته الاولى مع المنصات الرقمية فهو قدم اول عمل درامي من انتاج “نتفلكس الاصلية” وكان مسلسل “دولار” بطولة عادل كرم وامل بشوشة وقد لاقى نجاحا كبيرا ولا يعرف اذا سينفذ موسم ثان منه او لا. وعن رد فعل الناس تجاه مسلسل “انا” بطولة تيم حسن ورولا بقسماتي اكد “هذا المسلسل اثار جدلا واسعا بين الناس وهذه نقطة تحسب له واعتقد ان المنصات هي فرصة لتقديم اعمال درامية مكثفة . وعن غيابه عن الدراما السورية هذا العام اكد “حصتي الخاصة هي “الهيبة” ويأخذ مني كل طاقتي.

وعن تعاونه المستمر مع “شركة صباح اخوان” اكد سامر البرقاوي انه مرتاح مع هذه الشركة الرائدة وهناك تفاهم بينهما حيث قدما معا اهم واجمل الاعمال العربية المشتركة كما ان المنتج صاق صبًاح لا يمنعه من تقديم اعمال في الدراما السورية حيث قدم السنة الماضية مسلسل “شبابيك” واضاف “انا مرتاح معهم والتفاهم بيننا واضح ومتين.