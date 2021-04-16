شكرا لقرائتكم فنانو مصر يهاجمون ميريام فارس.. "إيه اللي جابك تاني؟" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثار ظهور الفنانة اللبنانية ميريام فارس مجدداً في إعلان مصري جديد، موجة انتقادات لاذعة.

وهاجم مجموعة من النجوم المصريين، الفنانة اللبنانية معيدين تذكيرها بتصريحات سابقة اعتبرها البعض مسيئة إلى مصر، فبعد أن كتبت ميريام فارس تغريدة عبر حسابها على تويتر: " أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان.. فرحانة كتير إني أكون Trending في مصر بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرح الإعلان. وحشاني يا مصر".

وردت الفنانة منة فضالي، وكتبت "الله مش مصر كانت كوخة وانتي كتير وغالية على مصر؟ دلوقتي وحشاني يا مصر، يا لهوي أصل فلوس مصر حلوة مش كدة، العيب مش عليكي.. بس مصر بقى مش فرحانة بيكي #مصر خط أحمر ".

كما انتقد الفنان أحمد الشامي، ظهور الفنانة اللبنانية ميريام فارس في أحد الإعلانات مع الفنان آسر ياسين، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "هي مش ميريام فارس قالت إن هي بقى سعرها تقيل على مصر، هو إيه اللي جابها تاني".

بدوره، قال الفنان كريم عفيفي: "هي مش قالت إنها تقيلة على مصر.. جاية تعمل إعلانات عندنا ليه".

من جانبها، كتبت الفنانة عبير صبري أيضًا: “العيب مش عليها العيب على مصر اللي بيغلطوا فيها والمصريين يرجعوا يجيبوها، مع أنها مش إضافة".

كما علقت ريهام سعيد: "وكان أجرها كتير على مصر.. يلا ما هي أم الدنيا خلينا إحنا الكبار".

وشارك رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالهجوم على الفنانة اللبنانية ووضعوها بمقارنة مع النجمة نانسي عجرم، التي ظهرت بإعلام مصري مشيدين بالأخيرة ومرحبين بتواجدها على الشاشات المصرية.

يشار إلى أن ميريام فارس كانت صرحت على هامش مهرجان موازين للإيقاعات الدولية في المغرب عام 2019: "أصبحت تقيلة على المصريين علشان أجري مرتفع عليهم". الأمر الذي واجه سيلا من الهجوم على تلك التصريحات، ودعا عدد كبير من رواد السوشيال ميديا إلى مقاطعة أعمالها ومنع دخولها إلى مصر.