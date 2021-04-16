أحداث ساخنة في ثاني حلقات ٣٥٠ جرام

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"الخليج 365" من بيروت: أحداث ساخنة شهدتها الحلقة الثانية من مسلسل "٣٥٠ جرام" أكدت للمشاهد أنه أمام عمل سيحبس أنفاسه معه طوال حلقاته، حيث يكتشف نوح (عابد فهد) علاقة زوجته مع غيث كما يكتشف بأن لديها طفل يعيش في ميتم الرحمة، فيما يرفض فايز الأشقر دية ابنه مهدداً عائلة القاتل بالحساب القريب. لتطرح الحلقة مجموعة من التساؤلات منها: كيف ستكون ردة فعل نوح تجاه إبن ياسمين زوجته الذي ظهر فجأة بحياتهم؟ من هي المرأة المجنونة التي يطلب فايز الجميع بإسكاتها وهي تنادي إبنها بحرقة؟.

على صعيد أخر كشف المنتج إياد الخزوز أن مسلسله "٣٥٠ جرام" يعرض على أربعة قنوات هي تليفزيون أبو ظبي ولنا والأردن و LBC.

وكان الخزوز قد إستعان بالماكيير الإيطالي العالمي Vittorio sodano المترشح من قبل لجائزة الأوسكار عن الفيلم الشهير Apocalypto.

بالإضافة لإستعانته أيضا بفريق تقني إيطالي وذلك رغبة منه في توفير كل الإمكانيات التي يحتاجها العمل الذي يصفه بأنه الأضخم في رمضان الحالي.

والتقنيين هما مدير التصوير : Alessandro chiodo والثاني هو المصور Simone lucarelli.

"٣٥٠ جرام" من إنتاج شركة I see media production - إياد الخزوز- يشاركهم انتاجه شركة "غولدن لاين للإنتاج الفني"، - ديالا ونواف الأحمر-. ومن تأليف ناديا الأحمر ، ومن اخراج محمد لطفي، وبطولة النجوم: عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنانين المخضرمين والشباب، بينهم: خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله و مصطفى سعدالدين وقاسم منصور الذين كانوا ضمن حضور المناسبة.