تدفق الأحداث واستمرار التشويق في ثالث حلقات سوق الحرير

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"الخليج 365": يستمر الإيقاع السريع والأحداث الساخنة في الحلقة الثالثة من الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني سوق الحرير والذي حقق نجاحاً كبيراً في موسمه الأول.

ودارت أحداث الحلقة الثالثة منه حول تعرض عزو (دوره عبد الهادي الصباغ) لذبحة صدرية، ويبدأ عبد الله (سلوم حداد) في الشك في وفاة زياد بسبب عدم دفنه، كامل (رامز أسود) في السوق مع وفد بريطاني، وإشاعة أن ملكة بريطانيا ستشتري قماشاً من دمشق، ونبدأ التعرف على الأستاذ راضي (وسيم الرحبي).

في الوقت نفسه يبدأ تسليم عمران (بسام كوسا) الدية لشحادة (فادي الصفدي).

ويتم، طرد طلال (فادي الشامي) من البيت بسبب وشايته على أبو مرعي (عبد عمرين)، وينزل في أوتيل شادية (روعة السعدي).

في الوقت نفسه يبدأ. زياد (مؤيد الملا) في الإستيقاظ من الغيبوبة.

ويعود عمار (شادي جان) بمفرده فقط إلى المنزل بدون شقيقه.

ليؤكد هذا نجاح رهان الأخوين الأخوين بسام ومؤمن الملا على سوق الحرير وأحداثه المثيرة منذ الموسم الأول. وكانت الحلقات قد بدأ عرضها منذ أمس عبر شاهد وعبر قنوات MBC .

وعلى صعيد أخر يقترب المخرج المثنى الصبح من إنهاء تصوير مشاهد الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني الناجح "سوق الحرير" .

العمل من إنتاج "MBC Studios" بالتعاون مع الأخوين الملاّ،- بسام ومؤمن الملا- وإخراج المثنى صبح، وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، نجاح سفكوني، يزن خليل.. وإشراف عام للأخوين الملاّ .

العمل سيتواصل عرضه على MBC في رمضان فيما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على MBC.

