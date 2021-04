هيو جاكمان ولورا ديرن لبطولة فيلم "الإبن"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

"الخليج 365" من بيروت: وقع الإختيار على كل من هيو جاكمان ولورا ديرن لبطولة الفيلم المقبل للمخرج الفرنسي فلوريان زيلر "The Son" أو "الابن"، بعد النجاح الذي حققه عمله الأخير "The Father" أو "الأب".

وكتب كاتب السيناريو الفرنسي عبر حسابه على إنستغرام: "سعيد للغاية بالإعلان عن أسماء أبطال عملي القادم".

وكانت مجلتا "فارايتي" و"هوليوود ريبورتر" قد أوضحتا أن الفيلم الجديد لزيلر مأخوذ عن أحد أعماله التي ظهرت مؤخراً وهو "الأب" من بطولة النجمين أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان، وهو فيلم درامي يستند إلى مسرحيته التي تحمل نفس الاسم وصدرت في 2012.

في فيلم The Son ، يعيش بيتر (جاكمان) حياة مزدحمة مع شريكته الجديدة إيما وطفلهما. لكن واقعهما ينقلب رأساً على عقب عندما تظهر زوجته السابقة كيت (ديرن) مع ابنهما المراهق ، نيكولاس.

نشعر بأن شيئًا ما خاطئ منذ اللحظة الأولى التي التقينا فيها نيكولاس. إنه مضطرب وبعيد وغاضب ، متغيب عن المدرسة لعدة أشهر - يحتاج كل من الابن والأم إلى مساعدة والده. رغبة نيكولاس هي أن يعيش مع والده من أجل التغيير.

يسعى بيتر إلى أن يكون أبًا أفضل ، ويبحث عن مساعدة ابنه في تلك اللحظات الحميمة والغريزية من السعادة العائلية - ليحل، بفهم ، ما يمر به نيكولاس. لكن فداحة حالة نيكولاس تضع الأسرة في مسار خطير. يجب أن يفعلوا كل ما في وسعهم للحفاظ على الروابط التي تجمعهم معًا.

وأكد زيلر أن "الابن" هو قصة "إنسانية للغاية"، وأضاف: "أعتقد أنها تربطنا جميعًا. آمل أن يتأثر الجمهور بعمق برحلة هذه العائلة. ينقل كل من هيو ولورا بشكل طبيعي الدفء الكبير والرحمة والضعف ... تدور أحداث القصة في في نيويورك النابضة بالحياة والحيوية للغاية. يجب أن يجعلنا الفيلم نتصل بالعائلة والأصدقاء لنخبرهم أنهم محبوبون تمامًا وليسوا وحدهم".

وكانت ديرن قد حصدت جائزة الأوسكار في 2019 لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "Marriage Story" أو "قصة زواج"، بينما تم ترشيح جاكمان لنفس الجائزة في 2012 عن دوره في فيلم " Les Misérables" أو "البؤساء".