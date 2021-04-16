محمد رمضان يصور "موسى" فى الحى الشعبى بمدينة الإنتاج الإعلامى

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم محمد رمضان تصوير مشاهده فى مسلسل "موسى"، فى الحى الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامى، ويتبقى لرمضان 8 أيام تصوير وينتهى من العمل بشكل كامل، ويستمر المخرج محمد سلامة فى مونتاج ومكساج الحلقات لتسليمها أولا بأول للجهة المنتجة للعمل، والتقط مصور الفوتوغرافيا الخاص بالمسلسل محمد أشرف مجموعة من الصور داخل كواليس العمل التى ينشرها ”الخليج 365”.

ويجسد محمد رمضان شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، خلال الأحداث، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا فى الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.